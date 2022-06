Layers of Fears è il nuovo gioco di Bloober Team sviluppato in Unreal Engine 5

Bloober Team sta sviluppando un nuovo capitolo del suo franchise horror psicologico e psichedelico Layers of Fear. Layers of Fears, annunciato ufficialmente al Summer Game Fest, è previsto per il lancio su PlayStation 5, PC Windows Xbox Series X/S all'inizio del 2023.

Bloober Team, noto per i suoi giochi horror, sta sviluppando Layers of Fears con Anshar Studios, che ha pubblicato un gioco cyberpunk isometrico chiamato Gamedec nel 2021. Gli sviluppatori affermano che Layers of Fears è "costruito sulle basi dell'originale Layers of Fear: Inheritance e Layers of Fear 2. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer.

Layers of Fears arriverà all'inizio del 2023. Maggiori informazioni verranno condivise in un secondo momento.