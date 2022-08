Mario 64 in prima persona si trasforma in un gioco horror

Dopo diversi anni è giusto dire che Super Mario 64 è un po' invecchiato visivamente. Tuttavia, la sua eredità continua anche nei nostri giorni; Super Mario 64 è senza dubbio diventato un punto di riferimento nella lunga serie Nintendo. Gran parte del suo fascino è dovuto al fatto che è adatto a tutte le età. Tuttavia un team sta lavorando per rendere il classico titolo N64 più terrificante.

Un nuovo progetto intitolato "Another Princess Is In Our Castle" è attualmente in lavorazione e essenzialmente trasforma Super Mario 64 in un gioco horror. Un video caricato su YouTube offre una breve panoramica di ciò che i giocatori possono aspettarsi. Interpretato da una prospettiva in prima persona, Mario può essere visto girovagare per il castello, lanterna in mano.

Ad un certo punto, una spettrale Principessa Peach irrompe attraverso la porta, uccidendo infine il giocatore. Un nuovo tentativo mostra che c'è una cassa nella stanza in cui Mario può nascondersi quando arriva la principessa spettrale.

Il video di questo progetto di Mario 64 sembra piuttosto intrigante e anche un po' spaventoso. I giocatori hanno anche una quantità limitata di resistenza, quindi scappare potrebbe non essere sempre l'opzione migliore. Al momento, non sembra esserci una data di uscita per il gioco completo, ma è presente una demo che richiede circa 15 minuti per essere completata.

