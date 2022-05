Marvel: l'MMO cancellato si mostra in alcune immagini

L'MMORPG di Marvel recentemente cancellato è riemerso grazie a nuovi screenshot caricati sul portfolio di un artista su ArtStation.

Ramiro Galan, lead designer di Pixelkings, ha condiviso una manciata di immagini inedite sul suo portfolio digitale, mostrando quella che sembra essere la schermata di creazione del personaggio del gioco cancellato.

"Ecco una serie di stili e schermate realizzate da Ramiro Galan per un titolo MMO Marvel cancellato", si legge nella descrizione dell'album. "L'enfasi è stata posta su colori ricchi e vibranti con toni stilistici che rendono omaggio a Spider-Man Into the Spiderverse. Tutto il design, i materiali 3D, l'illuminazione e gli effetti post-processuali sono stati realizzati da Ramiro Galan".

Gli screenshot mostrano che il gioco prevedeva quattro fazioni tra cui scegliere - X-Men, SHIELD, Avengers e Fantastic Four - e offriva una grafica stilizzata e una combinazione di colori "ricca e vibrante".

Enad Global 7 (EG7) ha annunciato la cancellazione dell'MMORPG Marvel di Daybreak Games un paio di giorni fa.

EG7 ha inoltre rivelato di aver originariamente pianificato di investire più di 500 milioni di corone svedesi in questo progetto nei prossimi anni, ma che ora utilizzerà questi fondi per diversificare gli investimenti "su più progetti di dimensioni ridotte all'interno del gruppo", tra cui gli aggiornamenti di The Lord of Rings Online e DC Universe Online, oltre ad altre "IP originali e first party".

EG7 ha dichiarato di non ritenere che l'interruzione dello sviluppo del progetto Marvel possa avere un impatto sui suoi "ricavi e profitti a breve e medio termine".

Daybreak Games aveva già tentato di realizzare un MMORPG Marvel qualche anno fa, prima che la sua cancellazione provocasse dei licenziamenti alla fine del 2018.

Fonte: Eurogamer.net.