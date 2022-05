Marvel: cancellato un MMO sviluppato da Daybreak Games, team dietro DC Universe Online e H1Z1

Lo sviluppo dell'MMO Marvel che era nelle mani di Daybreak Games, creatori di DC Universe Online, sta finendo. Il progetto era stato confermato a fine 2021 e poi si è parlato di un kolossal con personaggi Marvel capitanati da Jack Emmert, responsabile di City of Heroes.

In una nota ufficiale è stato rivelato che dopo aver studiato i rischi di sviluppo, l'entità dell'investimento e la strategia a lungo termine del gruppo, la società ha deciso di cambiare priorità e destinare risorse ad altre alternative. Per questo MMO c'era un budget di oltre 50 milioni di dollari in tre anni, e ora l'investimento sarà diversificato in diversi progetti più piccoli, inclusi miglioramenti a The Lord of the Rings Online, DC Universe Online e le nuove opportunità con le proprie licenze.

La popolarità della Marvel nei film non è sempre stata trasferita al mondo dei videogiochi. Insomniac Games è riuscita a far sì che i suoi due giochi di Spider-Man, abbiano avuto successo sul mercato, ma ci sono altri esempi in cui il risultato non è stato così positivo.

Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy non hanno consentito a Square Enix di trarre profitto e hanno accelerato la vendita degli studi a Embracer Group . In entrambi i casi hanno venduto meno del previsto, anche se Guardians of the Galaxy ha raccolto buone recensioni.

