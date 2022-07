Metal Gear: Konami si sta 'preparando a riprendere le vendite' dei titoli precedentemente rimossi

Nel novembre dello scorso anno, Konami ha temporaneamente sospeso le vendite digitali di tutte le versioni di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 nei negozi digitali per "rinnovare le licenze di alcuni filmati storici d'archivio utilizzati nel gioco" in entrambi i titoli. Questo processo, a quanto pare, si concluderà presto.

Di recente, Konami ha pubblicato un post su Twitter per commemorare il 35° anniversario di Metal Gear, attraverso la pagina ufficiale della serie. Nello stesso messaggio, la società ha anche confermato che si sta "preparando a riprendere le vendite dei titoli che sono stati temporaneamente rimossi". Metal Gear Solid 2 e 3 non sono stati nominati esplicitamente, ovviamente, ma presumibilmente si tratta dei giochi in questione.

Il franchise di Metal Gear è in pausa da diversi anni, non solo a causa dell'abbandono di Konami da parte del suo creatore Hideo Kojima, ma anche per il cambiamento delle strategie e dell'approccio all'industria dei videogiochi da parte della stessa Konami. L'ultimo gioco principale della serie è stato Metal Gear Survive del 2018, che ha seguito Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain del 2015.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Recenti rumor, tuttavia, hanno affermato che un remake completo di Metal Gear Solid 3: Snake Eater è in fase di sviluppo presso lo studio Virtuos di Singapore. Il profilo LinkedIn di uno dei dipendenti di Virtuos ha anche menzionato in precedenza un remake AAA non ancora annunciato di un gioco d'azione e avventura.

Fonte: Gamingbolt.