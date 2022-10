Microsoft era pronta ad acquisire Capcom, secondo alcune voci

Il mondo dei videogame è pieno di insider più o meno affidabili. Fra questi troviamo Speshal Nick, noto per avere ottime fonti all’interno di Microsoft e le sue parole sono quasi sempre state veritiere quando si parlava della casa di Redmond. Durante una puntata del podcast XboxERA, l’insider ha dichiarato che un paio di anni fa Microsoft fosse pronta ad acquisire l’azienda giapponese Capcom, trattavia poi saltata per non noti motivi.

Non ci sono altri dettagli, purtroppo. Non siamo a conoscenza dell’ammontare della trattativa, né i termini con i quali sarebbe andata in porto, e il perché sia finito tutto in un nulla di fatto. I dettagli rilasciati dall’insider sono davvero pochi e non ci è possibile ricostruire nulla.

Sicuramente Microsoft è interessata a sfondare in Sol Levante, terra che mai gli è stata congegnale perché feudo incontrastato di Nintendo e Sony, ed è noto che Phil Spencer si sia recato spesso in Giappone anche se i motivi di tali viaggi restano ignoti, se per stringere patnership o provare nuove acquisizioni.

Certamente fra Capcom e Microsoft c’è sempre stato un rapporto privilegiato, basti pensare ad alcuni titoli usciti in escluiva in passato sulle console americane.