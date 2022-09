Xbox e Microsoft starebbero pensando di 'acquisire un publisher giapponese'

La mania delle acquisizioni di Microsoft non è ancora finita. Mentre il colosso americano deve ancora ottenere l'approvazione per l'acquisizione di Activision Blizzard, la società guarda già al futuro. Basandosi sul successo della serie Xbox in Giappone, il marchio vuole conquistare ancora maggiori giocatori giapponesi.

Phil Spencer, capo di Xbox, non ha mai nascosto il suo desiderio di mettere le mani su uno studio giapponese per rafforzare la posizione del brand sul territorio. Secondo i relatori di GiantBombCast, il podcast dell'insider Jeff Grubb, Microsoft è attualmente in discussione con un grande editore giapponese per un'acquisizione. Secondo quanto riferito, sono in corso colloqui anche con studi più piccoli nel paese.

Chi potrebbe essere questo grande editore che sarebbe nel mirino di Xbox? SEGA e Microsoft si sono recentemente avvicinate e le parole di Phil Spencer avevano dato origine a delle indiscrezioni. Il capo del ramo videoludico aveva infatti dichiarato che "Xbox è la nuova casa di Sonic".

Resta da vedere se effettivamente la società sia in procinto di acquisire un editore giapponese. Se sia vero o meno solo il tempo ce lo dirà.

