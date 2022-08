Microsoft vuole acquisire Activision Blizzard 'per i giochi mobile e PC' afferma Phil Spencer

Il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha commentato ulteriormente la sua proposta di accordo per l'acquisto di Activision Blizzard, affermando che la società ha cercato di acquistare il gigante per aiutare a dare corpo al suo business mobile.

Parlando con Bloomberg, Spencer ha affermato che "la piattaforma di gioco più grande del pianeta sono i telefoni cellulari", aggiungendo che 1,5 miliardi di persone giocano su dispositivi mobile. Il dirigente ha continuato dicendo che Microsoft, "purtroppo", non ha molta presenza sui dispositivi mobile in termini di giochi.

"Non abbiamo molte capacità creative per sviluppare giochi per dispositivi mobile di successo. Abbiamo davvero avviato le discussioni, almeno internamente, su Activision Blizzard, sulle capacità che avevano sui dispositivi mobile e poi su PC con Blizzard", ha affermato. "Quelle erano le due cose che stavano davvero guidando il nostro interesse".

Se l'offerta di Microsoft per l'acquisto di Activision Blizzard andasse a buon fine, Microsoft prenderebbe la proprietà dei franchise di Activision Blizzard, inclusa la sua divisione King che gestisce la serie Candy Crush.

Sempre durante un'intervista Spencer ha dichiarato che in futuro spera di vedere sempre meno giochi esclusivi e più titoli multipiattaforma.

Fonte: TweakTown