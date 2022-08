Xbox, PlayStation e le esclusive: per Phil Spencer il futuro sarà 'multipiattaforma'

Attraverso un'intervista concessa a Bloomberg il boss di Xbox Phil Spencer ha parlato di giochi esclusivi e di come spera che in futuro ne vedremo sempre meno poiché migliorerebbero il settore dei videogiochi. Pertanto secondo Spencer, le esclusive per console saranno qualcosa che i giocatori "vedranno sempre meno" nella sua previsione.

"Forse a casa tua capita di avere una Xbox e io ho una PlayStation ed i nostri figli vogliono giocare insieme e non possono perché abbiamo comprato la console sbagliata da collegare alla nostra televisione", ha detto Spencer. "Ci piace davvero essere in grado di portare più giocatori per ridurre l'attrito, far sentire le persone al sicuro quando stanno giocando, permettendo loro di trovare i loro amici, giocare con i loro amici, indipendentemente dal dispositivo e questo è un bene per il settore".

“E forse, nel breve periodo, ci sono alcune persone in alcune aziende che non lo amano. Ma penso che quando superiamo il baratro e vediamo dove questo settore può continuare a crescere, i giochi multipiattaforma saranno ben accolti" ha dichiarato.

Come sappiamo Microsoft è in trattative per l'acquisizione di Activision Blizzard e se tutto andrà bene l'acquisizione verrà finalizzata il prossimo anno. Come è già stato dichiarato più volte, Microsoft non renderà Call of Duty di Activision un'esclusiva Xbox.

