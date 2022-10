Midnight Club Remaster suggerito da un musicista su Instagram

Rockstar Games non sembra avere molta fortuna nel mantenere i suoi segreti negli ultimi tempi, e il post su Instagram di un musicista di oltre un anno fa sta sollevando questioni riguardanti una delle sue proprietà intellettuali "dormienti", Midnight Club.

Come riportato da Comicbook, uno YouTuber ha individuato il vecchio post, pubblicato sulla pagina Instagram di markus_kienzl_music il 26 agosto dello scorso anno, in cui Kienzel affermava che Rockstar avrebbe usato uno dei suoi brani per un trailer di Midnight Club: Los Angeles. Il gioco è uscito originariamente nell'ottobre del 2008. In qualche modo, questo post era stato trascurato nonostante gli hashtag #rockstargames e #midnightclubloasangeles fossero inclusi.

Rockstar Games non ha ancora risposto al post originale di Kienzl o alle indiscrezioni che emergono dalle sue notizie, ma per ora non ci sono altre indicazioni evidenti che Rockstar abbia intenzione di riportare in vita la serie Midnight Club.

Rockstar è stata recentemente vittima di una delle più grandi fughe di informazioni non intenzionali nella storia del settore, dopo che il mese scorso un hacker ha pubblicato numerosi video del prossimo Grand Theft Auto. Rockstar ha risposto e ha rassicurato la sua base di fan che la fuga di notizie non ostacolerà l'uscita del gioco.

Fonte: Dualshockers.