GTA 6, il gigantesco leak confermato ufficialmente da Rockstar

Nella giornata di ieri sono apparsi sui vari social diversi leak su GTA 6. La quantità di dati condivisi è stata enorme e ha segnato ovviamente Rockstar che è corsa ai ripari cancellando i leak dai vari forum ufficiali di GTA e su Reddit.

Dopo qualche ora di silenzio, ora Rockstar attraverso un post su Twitter conferma la fuga di dati e pubblica una dichiarazione a riguardo. Nel post si legge: "Abbiamo recentemente registrato un'intrusione dove sono stati scaricate informazioni confidenziali dal nostro sistema, inclusi i primi prototipi del prossimo GTA".

"Siamo estremamente rattristati di vedere i dettagli del nostro prossimo gioco condivisi in questo modo. Il nostro lavoro su GTA continuerà come sempre e vi aggiorneremo non appena avremo altre informazioni da dare, in modo da presentarvi il gioco in modo appropriato".

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Per adesso queste sono le parole di Rockstar. Non ci resta che attendere e vedere se i leak continueranno ad uscire nei prossimi giorni.