The Elder Scrolls III: Morrowind multiplayer e in VR? Ora è realtà grazie a una mod

The Elder Scrolls III: Morrowind ha festeggiato il suo ventesimo compleanno. Certamente, molte persone avranno voluto omaggiare questo titolo giocando una nuova partita nonostante gli anni passati.

Ebbene, d'ora in poi è possibile farlo in una versione completamente nuova. I creatori di due interessanti mod per Morrowind hanno unito le forze e l'effetto di questa collaborazione potrebbe sorprendere. Sono nate infatti due mod chiamate TES3MP e OpenMW VR, che consentono di giocare a The Elder Scrolls III: Morrowind in modalità multiplayer e con l'utilizzo di equipaggiamento VR.

Vale la pena notare che le persone che non dispongono di visori VR possono comunque unirsi al gioco. In questo caso, non si avrà accesso a tutti i vantaggi di questa mod, ma è completamente giocabile. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle mod in azione.

Per giocare a Morrowind in multiplayer in VR dovrete avere il gioco originale, mentre OpenMW sostituisce il motore, utilizza ancora le risorse originali: a questo link trovate tutto quello che vi serve per iniziare l'installazione.

Fonte: PCGamer