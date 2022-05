The Elder Scrolls III Morrowind: un modder aggiunge un gatto che protegge i suoi figli dai granchi

Il modder "NoUsernamesNotTaken" ha attirato l'attenzione per aver aggiunto il gatto di famiglia a Morrowind come mezzo per proteggere i suoi figli a cui "piaceva giocare, ma erano terrorizzati dai granchi del fango". NoUsernamesNotTaken ha recentemente partecipato al Morrowind May Modathon, ma il gatto di famiglia in questione, Stripes, è apparso per la prima volta nel gioco diversi anni fa.

"L'ho fatto per i miei figli quando erano piccoli", ha osservato NoUsernamesNotTaken. "Gli piaceva giocare, ma erano terrorizzati dai granchi del fango, quindi ho creato un compagno protettore basato sul gatto di famiglia".

"Era un gatto randagio che si è presentato un giorno e si è subito sentito a casa", ha descritto NoUsernamesNotTaken. "Ci seguiva ogni volta che andavamo a fare una passeggiata con i bambini o quando portavamo a spasso il cane. Ha camminato fedelmente proprio accanto a noi ovunque andassimo. Quindi, questa mod è in realtà realistica al riguardo. E poiché è una piccola palla di pelo, raccoglie elettricità statica e attaccherà con un incantesimo elettrico".

I giocatori che scaricano la mod potranno trovare Stripes che li aspetta a Caldera. “E' possibile dirgli di seguire il personaggio o rimanere attraverso il dialogo, ma ho anche aggiunto incantesimi che è possibile lanciare su Stripes per farlo seguire, rimanere o giocare. Questo è stato molto più divertente e più facile per i miei figli", ha sottolineato NoUsernamesNotTaken. "Gli incantesimi vengono aggiunti automaticamente quando ci si avvicina a lui".

Se anche voi volete un gattino da guardia allora a questo link potete scaricare la mod.

Fonte: Rock Paper Shotgun