NBA All-World è il nuovo gioco di Niantic, creatori di Pokémon GO

Anche il basket riceverà lo stesso trattamento di Pokémon GO. E' stato infatti annunciato NBA All-World, ovvero il prossimo gioco mobile di Niantic in realtà aumentata. Lo sviluppatore, la lega e la sua associazione di giocatori hanno annunciato congiuntamente che il nuovo titolo è in fase di sviluppo.

NBA All-World prenderà i circuiti di gioco familiari ai fan di Pokémon GO e li applicherà al basket, sia come sport ricreativo che come stile di vita. Nel gioco free-to-play, i giocatori potranno collezionare giocatori famosi dell'NBA, potenziarli e personalizzarli con oggetti raccolti dalle visite a luoghi del mondo reale e affrontare altri giocatori in partite uno contro uno nei quartieri o in altri luoghi.

"NBA All-World rappresenta una novità nel settore dei giochi sportivi, come un gioco mobile originale e reale che piacerà allo stesso modo ai fan NBA occasionali e di lunga data", ha affermato il produttore senior di Niantic Marcus Matthews. "Stiamo creando e progettando un gioco che consenta ai giocatori di rappresentare da dove vengono e mostrare il proprio stile individuale".

Non solo NBA All-World è in cantiere presso Niantic: lo studio di sviluppo infatti sta lavorando anche al simpatico Peridot.

