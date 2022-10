Netflix attualmente sta sviluppando 55 giochi

La sezione videogiochi di Netflix, relativamente nuova, è stata lanciata alla fine del 2021 e nel 2022 l'azienda ha ampliato la sua libreria con alcuni titoli. Ma sembra che il colosso dello streaming non voglia solo porting, ma anche sviluppare giochi originali.

Secondo la lettera agli investitori del terzo trimestre di Netflix e l'evento TechCrunch Disrupt, l'azienda ha 55 giochi attualmente in fase di sviluppo. Alcuni di essi sono basati su IP esistenti di Netflix.

Netflix afferma di aver riscontrato "alcuni segnali incoraggianti che portano a una maggiore fidelizzazione". Tuttavia, nell'agosto del 2022, un report ha rivelato che meno dell'1% degli abbonati a Netflix si avventura nella sezione videogiochi.

Lo sviluppo di giochi originali significa che Netflix sta anche aprendo e acquisendo studi. Chacko Sonny, che ha lavorato a Overwatch e God of War, aprirà un nuovo studio sotto Netflix. Al momento non si sa quali giochi dirigerà Sonny. Netflix ha anche acquistato di recente gli sviluppatori di Oxenfree, Night School Studios, e attualmente possiede cinque studi interni in totale.

L'azienda ha anche dichiarato di "considerare molto seriamente" un servizio di cloud gaming, sulla falsariga di Amazon Luna e dell'ormai defunto Google Stadia.

