Ni No Kuni: Cross Worlds ha profondi legami con le criptovalute. Prevista l'aggiunta di NFT

Ni No Kuni: Cross Worlds, una versione MMO per smartphone dell'amata serie di RPG di Studio Ghibli/Level-5, è ora disponibile in tutto il mondo.

Ma dopo il suo lancio a livello globale, i profondi legami del gioco con le criptovalute e i piani imminenti per gli NFT sono finiti sotto i riflettori (via Kotaku).

I giocatori possono guadagnare Territe, una valuta che può essere scambiata con "Territe Tokens", grazie alle battaglie contro i mostri, al completamento di varie missioni giornaliere e ad altre meccaniche di grinding.

I Territe Tokens possono essere scambiati, venduti e acquistati sulla piattaforma MARBLEX del publisher Netmarble, e trasferiti per altri tipi di criptovalute tramite scambi di criptovalute esterni.

Lo stesso vale per Asterite, un'ulteriore valuta che può essere scambiata con un altro sistema di token (Asterite Tokens), provenienti da ricompense settimanali/mensili o dall'arena PVP del gioco.

Per quanto riguarda gli NFT, questi non sono ancora presenti nel gioco ma lo saranno presto.

La roadmap dei contenuti del gioco include il seguente semplice punto per il quarto trimestre del 2022: "Aggiunta di NFT".

I giocatori hanno anche sottolineato come le meccaniche del gioco, compresa l'offerta PVP, vengano sfruttate da coloro che vogliono semplicemente pagare per ottenere i migliori equipaggiamenti e mostri.

Nel frattempo, Ni No Kuni 2 sarà finalmente lanciato su Nintendo Switch questo settembre, dopo l'uscita originale su PC e PlayStation nel 2018.

Fonte: Eurogamer.net.