Nintendo e le accuse di repressione sindacale: Reggie Fils-Aimé è molto duro

Nintendo of America è stata criticata per il suo presunto trattamento dei lavoratori part-time e a contratto. La società ha effettivamente risposto a uno di questi reclami, sottolineando come il gigante dei videogiochi fosse "pienamente impegnato" nel fornire un ambiente accogliente e di supporto sia per i dipendenti che per gli appaltatori e menzionando come prendesse molto sul serio le questioni del lavoro.

Nonostante ciò, secondo quanto riferito, c'è un crescente malcontento dietro le quinte e ora l' ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, ha condiviso i suoi pensieri sui presunti problemi sindacali durante un'intervista al Washington Post.

“Ho letto questa storia. È passato un po' di tempo da quando sono stato presidente di Nintendo of America. Mentre leggevo le storie, mi ha colpito il fatto che questa non fosse la società che ho lasciato. E quello che intendo con questo è che mentre lavoravo presso Nintendo, tenevamo regolarmente riunioni ed eventi in cui i nostri associati venivano invitati. Solo per fare un piccolo esempio, ero famoso per fare pranzi bimestrali e trimestrali con i dipendenti. E i dipendenti sono stati invitati tanto quanto i dipendenti a tempo pieno. Non abbiamo fatto distinzioni. Le notizie che sento mi colpiscono davvero perché non è l'azienda che conoscevo".

"Un obiettivo fondamentale mentre ero in Nintendo of America era avere una cultura sana all'interno dell'azienda, e so di essere stato in grado di raggiungerlo. E certamente ciò che viene descritto non sembra una cultura sana" ha concluso Fils-Aimé.

Fonte: Eurogamer