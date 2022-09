Nintendo Direct posticipato a causa della morte della Regina Elisabetta II secondo diversi insider

Il possibile Nintendo Direct di settembre potrebbe essere stato posticipato. Vociferato intorno tra il 12 e il 14 settembre, il nuovo evento è molto atteso, anche perché dovremmo finalmente conoscere il vero nome del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Molti insider di settore stanno facendo rimbalzare questa notizia, ripresa anche dal noto Jeff Grubb, e la causa sarebbe proprio la recente scomparsa della Regina Elisabetta II. Chiaramente questo rumor va preso con le pinze, almeno fino a quando non uscirà un comunicato ufficiale della stessa Nintendo.

According to Quarterdann on https://t.co/3HFFcqEdcL, the Nintendo Direct has likely been delayed because of the Queen of England. I'm not joking. You can come ask us about it right now. — Grubb (@JeffGrubb) September 8, 2022

Il posticipo non sarebbe così fuori luogo, anzi, essendo un triste evento di portata internazionale e che giustamente occuperà per molti giorni l'attenzione del pubblico. Questo, probabilmente sommato anche a una sorta di rispetto per quanto avvenuto, cosa che per i giapponesi è molto cara.

Tutto ciò ovviamente dando per scontato che ci sia davvero previsto un Nintendo Direct per settembre, ma vista l'avvicinarsi del Tokyo Game Show e di diversi rumor, pare(va) alquanto probabile. Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni che vi riporteremo appena possibile.