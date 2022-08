Nintendo Direct a settembre? Un insider ne è sicuro

Quanto tempo è passato dall'ultimo Nintendo Direct? Se parliamo di dirette in cui vengono mostrati o annunciati giochi di prossima uscita, dobbiamo tornare indietro a febbraio di quest'anno. E' passato quindi molto tempo senza un Nintendo Direct come si deve. Ebbene, sembra che le cose possano cambiare e molto presto, se diamo retta ad un nuovo rumor.

E' l'insider Nate the Hate che attraverso Twitter ha lanciato un potenziale indizio. Secondo l'insider, a settembre dovrebbe tenersi un nuovo Nintendo Direct. Purtroppo non è stata specificata una data, ma tenendo conto che ci sono alcuni giochi confermati per i quali non ci sono informazioni come The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 e altri, tra cui Bayonetta 3 che è dietro l'angolo, questa affermazione potrebbe in effetti avere un senso.

Recentemente Nintendo ha tenuto una serie di Nintendo Direct Mini focalizzati principalmente solo su un gioco, come è stato il caso sia di Xenoblade Chronicles 3 che di Splatoon 3.

Looks like Direct is trending and back in the headspace of the Nintendo faithful.



Yes; a Direct is set for September. https://t.co/sbIpeyvtd9 — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 29, 2022

Se sia vero oppure no non resta che attendere informazioni ufficiali proprio da Nintendo attraverso i suoi canali social.