Nintendo dedicherà il prossimo Direct ai third party?

Secondo quando dichiarato da Nacho Requena, editor del giornale spagnolo dedicato ai videogame Manual, il prossimo Nintendo Direct potrebbe essere dedicato ai titoli third-party in arrivo su Nintendo Switch e dovrebbe tenersi il prossimo martedì 28 giugno.

Durante una live su Twitch infatti, Requena ha detto “Potremmo avere un Nintendo Direct il prossimo martedì che sarà concentrato soprattutto sui third party” per poi aggiungere “Vi dico anche che ci sarà la presentazione di un titolo dedicato alla saga di Persona, anche se non so dirvi quale.” Ha poi continuato dicendo “Vi assicuro che ci sarà anche un altro gioco che è già disponibile su altre piattaforme da 4 anni”.

Si può speculare a lungo su queste dichiarazioni. Ad esempio se ci concentriamo sui Persona possiamo dedurre che potrebbero essere il 3 il 4 o il 5 o anche tutti se ci basiamo su quanto già mostrato in altri show, come l’Xbox e Bethesda Showcase di un paio di settimane fa.

Ed il titolo presente su altre console da 4 anni potrebbe essere Red Dead Redemption 2? Ovviamente tutti lo speriamo, ma per ora si tratta di speculazioni che forse avranno risposta il prossimo martedì. Non ci resta che attendere.

Fonte: Gamesradar.com