Nvidia RTX 4070 sembra ancora lontana, con specifiche tecniche cambiate ancora una volta, a quanto pare

Si avvicina il periodo di presentazione delle nuove GPU, con Nvidia, AMD e Intel che cominceranno a darsi battaglia a suon di teraflop ma soprattutto di upscaling e simili, una tecnologia che tra le tante, fa davvero tanta differenza. Ieri abbiamo visto per la prima volta Intel Arc A770, una scheda che vede come rivale RTX 3070 con occhio alle nuove GPU di Santa Clara.

Proprio la nuova 4070, forse la scheda video su cui si focalizza maggiore attenzione del pubblico, sembra però ancora lontana dalla release finale, visto che Nvidia pare non abbia scelto le specifiche finali di questa GPU. A dirci tutto è il famoso insider kopite7kimi che su Twitter ha mostrato le nuove caratteristiche, con la particolarità che RTX 4070 arriverà secondo lui in due versioni: una da 7.680 CUDA core e 12GB di VRAM GDDR6X da 21Gbps, e consumo energetico di 285W, l'altra da 7.168 CUDA core, 10GB di VRAM e un consumo di 250W.

PG141-SKU340/341, 7680FP32, 12G 21Gbps GDDR6X, total card power 285W, TSE <11000.

PG141-SKU336/337, 7168FP32, 10G 21Gbps GDDR6X, total card power 250W, TSE <10000.

