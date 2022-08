Intel Arc A770: mostrata finalmente la GPU top di gamma nell'evento Intel Gamer Days

Entro il 28 ottobre, data in cui uscirà il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2, dovrà uscire il resto della gamma di nuove schede video Intel Arc Alchemist o almeno, la top tier della casa: la A770. Questo perché la stessa Intel ha comunicato che il nuovo CoD supporta la tecnologia XeSS ma in realtà, la GPU appena citata sembra più vicina del previsto.

In un evento organizzato dalla stessa Intel, i Gamer Days, è stata infatti mostrata la A770 in versione Limited Edition, quello che si presuppone sia il corrispettivo Fouders Editon per Nvidia. Questa GPU si presenta con linee molto semplici e abbastanza classica nell'architettura esterna ma purtroppo non abbiamo dei benchmark per valutarne le prestazioni.

Montata su una build che comprendeva un Intel Core i9-12900K, NVMe Intel 660p e una scheda madre ASUS ROG Strix Z690-E, la scheda madre fa la sua bella figura almeno nell'aspetto in un mix di nero e argento, contornato da LED di colore azzurro.

Non sappiamo altro purtroppo ma i prezzi dovrebbero aggirarsi tra i 350 e i 450 euro, come suggerito dalla stessa Intel. Non resta che attendere l'arrivo ufficiale e soprattutto i primi confronti con RTX 3070, la sua concorrente diretta.

