Nvidia RTX 4080 Founders Edition trapelata in uno scatto che sembra abbastanza veritiero

Come scritto in precedenti news, sta cominciando la febbre per le nuove schede video, tra il reveal della nuova Arc A770 di Intel, l'annuncio delle nuove RDNA3 di AMD e le vociferate RTX 4000 di Nvidia che ancora latitano, anche se ormai dovremmo essere vicini al reveal ufficiale.

Talmente vicini che la produzione delle nuove GPU è forse più avanti di quanto immaginiamo e la nuova immagine trapelata online sembra confermarlo. Passata al vaglio di diversi professionisti del settore, questa immagine ha tutti i motivi per essere presa sul serio, anche per l'utilizzo del nuovo font utilizzato dalla casa di Santa Clara.

il "4080" infatti risulta diverso dalle serie precedenti, utilizzando NVIDIA Sans NALA come font che, a conti fatti, è lo stesso usato nel sito web dell'azienda. L'archittura sembra simile a quanto visto con RTX 3090, ma serviranno altri indizzi per ricavare qualcosa di utile.

Non ci resta che attendere ulteriori verifiche e soprattutto che Nvidia lanci le sue nuove armi per affrontare il gaming di nuova generazione.

Fonte: Videocardz