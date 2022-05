Plague Inc. lo sviluppatore 'imbarazzato' dall'aver guadagnato soldi durante una pandemia

Il popolare gioco per cellulare Plague Inc. festeggia il suo decimo compleanno, con il suo creatore - James Vaughan - che l'ha celebrato con una sessione di domande e risposte su Reddit. Non è mancato il tema del Covid-19.

Dal suo debutto nel maggio 2012, oltre 180 milioni di persone hanno giocato al titolo e negli ultimi anni, durante la pandemia globale, si è registrato un notevole aumento di interesse. Cosa ne pensa lo sviluppatore a riguardo?

"È interessante notare che la popolarità di Plague Inc. cresce sempre quando le persone si ammalano, come in ogni brutta stagione influenzale. Era lo stesso nel 2015, quando il virus Ebola stava circolando in tutto il mondo. Ma quando è iniziato il Covid, abbiamo avuto il salto più grande. È durato circa un mese e poi le cose sono tornate alla normalità”, spiega Vaughan.

“Non solo il nostro gioco ha visto un aumento del numero di giocatori. Ho visto la stessa cosa con film, libri, serie e giochi da tavolo correlati a temi. Le persone cercavano disperatamente informazioni e cercavano tutte le possibili fonti", aggiunge.

Maggiori interessi significano anche maggiori ricavi. "Come si sente Vaughan a guadagnare da una malattia che ha ucciso più di 6 milioni di persone in tutto il mondo? Si sente a disagio?" ha chiesto uno dei fan. "Imbarazzo è un eufemismo! È stato molto spiacevole vedere come apparissero nella realtà tutte le battute che ho inserito nel gioco nel mondo reale. Voglio che i miei titoli vadano bene grazie alla qualità, non grazie alle catastrofi globali", ha spiegato il creatore.

Fonte: Eurogamer