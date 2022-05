PlayStation Plus: il 72% dei giocatori è soddisfatto del servizio di Sony

Secondo l'ultima panoramica sul business di Sony, il 72% degli abbonati a PlayStation Plus - in particolare su PS4 - è soddisfatto del servizio.

Un enorme 33% di questa maggioranza è apparentemente "estremamente soddisfatto". Si tratta di un report interessante, perché molte volte gli utenti criticano le line-up di giochi gratuiti.

Il report illustra anche i motivi principali per cui gli utenti si iscrivono a PS Plus. Il 36% lo fa principalmente per l'accesso al multiplayer, mentre il 30% lo fa per i giochi mensili.

Ultimamente si è parlato molto del rinnovato PlayStation Plus, soprattutto dopo il lancio in Asia del nuovo servizio con tre livelli.

Ad esempio, come forse saprete, il livello Premium fornisce l'accesso a una libreria di giochi classici PS1, PS2, PS3 e PSP. Tuttavia, sembra che le performance dei titoli classici siano davvero pessime, cosa che ha deluso parecchi fan.

Fonte: Pushsquare.