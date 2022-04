PlayStation Plus, l'upgrade di livello sarà possibile in qualsiasi momento senza problemi

La scorsa settimana Sony ha rivelato le date di lancio del programma PlayStation Plus che prossimamente conterrà tre livelli. Il servizio esteso partirà in orari diversi in ciascuna regione. Ora ci sono ulteriori dettagli inviati proprio da Sony in un'email ai suoi iscritti riguardo il passaggio di livello.

A quanto pare il passaggio non dovrebbe essere troppo complicato. In base a ciò, gli abbonati dovrebbero essere in grado di "passare a un piano di servizio superiore in qualsiasi momento senza problemi". In questo caso dovrete ovviamente pagare la differenza tra le due tariffe, che sarà adeguata per la durata residua della vostra iscrizione.

Se avete attualmente un abbonamento a PS Plus, verrete spostati a PS Plus Essential dato che questo livello offre gli stessi vantaggi. Tuttavia, da quanto riportato nell'email, gli iscritti potranno passare senza problemi ad un livello superiore.

In Europa il nuovo PlayStation Plus verrà introdotto il 22 giugno.

Fonte: One More Game