PlayStation Plus: il nuovo abbonamento ha finalmente le date di lancio!

L'annuncio del nuovo PlayStation Plus ha scatenato le fantasie di molti addetti ai lavori e appassionati, arrivando alla conclusione certa, quanto ovvia, che non si tratta di un "anti" Xbox Game Pass. La fusione tra la precedente iterazione e PlayStation Now dunque, amplia sicuramente l'offerta proposta agli utenti Sony e non, ma c'è ancora molta strada da fare.

Sul periodo di lancio ufficiale si è sempre posto giugno come obiettivo primario, ma i piani sembrano essere cambiati, almeno in Asia. In questo continente infatti, la data è anticipata al 23 maggio, per poi arrivare come previsto a giugno (per la precisione il primo del mese) in Giappone.

Il 13 giugno sarà il turno delle americhe, mentre qui in Europa, toccherà aspettare sino al 22, forse. Già, perché la data europea è l'unica con la dicitura "target", ovvero l'obiettivo fissato per l'uscita del servizio. La guerra in corso tra Russia e Ucraina di certo non permette pianificazioni a lungo termine e probabilmente è anche questo il fattore che sta influenzando le scelte di Sony.

Fonte: PlayStation Blog