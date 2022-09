PlayStation: Jim Ryan ha voluto rinvigorire l'interesse per gli indie

In un'intervista con Games Industry.biz, il capo di PlayStation Indies Shuhei Yoshida ha rivelato che il boss di PlayStation, Jim Ryan, ha individuato l'eccessivo focus del platform holder sui titoli AAA durante il 2018 e il 2019 e ha incaricato il suo team di fare qualcosa al riguardo. Questo ha portato a una serie di assunzioni - e al cambio di ruolo di Yoshida - mentre l'azienda cercava di rinvigorire il suo rapporto con gli sviluppatori indie, sotto la direttiva di Ryan.

"PlayStation era nota per la promozione di molti sviluppatori indie e giochi indie", ha detto Yoshida parlando degli iconici primi tempi di PS4, in cui il detentore della piattaforma era il primo a promuovere una selezione di titoli indie sul palco dell'E3. "Ma nel corso del 2018 e del 2019 l'azienda si è concentrata maggiormente sul lato AAA e Jim Ryan ha voluto cambiare le cose. Ha chiesto al team globale per le relazioni con le terze parti di elaborare un piano per rinvigorire gli sforzi di PlayStation per aiutare i publisher e gli sviluppatori indie".

Yoshida ha quindi cambiato ruolo e si è messo a capo di questo impegno, affiancato da Greg Rice di Double Fine, che aveva di fatto perso il lavoro presso lo studio in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft. I due hanno presentato i loro piani ai vertici aziendali per migliorare la posizione di PlayStation tra gli sviluppatori indipendenti e alla fine hanno ottenuto il sostegno dell'azienda per realizzare i loro piani.

Una cosa che Yoshida e il suo team hanno immediatamente implementato è stata la capacità di raccogliere i contenuti migliori e mostrarli ai consumatori. "Ci sono così tanti giochi indie in arrivo su PlayStation", ha osservato Yoshida, "dovevamo mostrare ai consumatori quali giochi dovevano guardare. Inoltre, quando gli sviluppatori realizzano grandi giochi, possiamo assicurarci che vengano promossi".

Abbiamo visto molti esempi negli ultimi tempi, con titoli come Sifu e Stray che sono diventati estremamente popolari quest'anno, grazie al marketing mirato del team di Yoshida.

Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. Yoshida ammette che l'azienda sta ancora lavorando per garantire che tutti i giochi siano pubblicizzati in modo adeguato. Con la forte concorrenza di Nintendo e Microsoft, forse PlayStation non è più il luogo migliore per giocare titoli indie, ma la situazione è decisamente migliorata rispetto alla fine della generazione PS4 e la speranza è che Sony possa continuare a fare passi avanti per migliorare la sua posizione in questo spazio.

Fonte: Pushsquare.