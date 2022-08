PlayStation Showcase 2022 a settembre sembra sempre più reale grazie a una nuova immagine

Da qualche giorno si sentono sempre più rumor su un possibile PlayStation Showcase a settembre e ora una nuova immagine potrebbe aver effettivamente confermato la cosa.

Attraverso il suo server Discord, l'insider The Snitch avrebbe condiviso un'immagine molto interessante. Si tratta infatti di un invito da parte di PlayStation per assitere all'evento che avrà luogo l'8 settembre alle 22 ore italiane.

La descrizione dell'evento recita: "Quest'anno l'evento durerà un'ora e ci saranno moltissime sorprese sia dai team di PlayStation Studios che dagli studi di terze parti. Inoltre, potremo dare uno sguardo anche ad una serie di giochi per PSVR2, tra cui data di uscita e prezzo". Qui di seguito potete dare uno sguardo allo screenshot che proviene appunto dal server Discord dell'insider.

Per adesso prendete questa notizia ancora come semplice rumor, ma se ciò fosse vero, non ci resta che attendere l'ufficialità da parte di PlayStation. Rimanete comunque sintonizzati con noi per eventuali aggiornamenti.