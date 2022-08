PlayStation Showcase a settembre? Compare una data per il prossimo evento di Sony

Le voci sul prossimo PlayStation Showcase continuano a circolare in rete. Il leaker AccountNgt ha affermato a maggio che non ci sarebbe stato un grande showcase prima di settembre. Ora, in un recente tweet, News0Videogames ha affermato che l'8 settembre si terrà un evento. Sembra che lo show sarà caratterizzato da "molti giochi first-party e alcuni grandi ritorni".

L'attendibilità dell'account è in dubbio, tuttavia anche il cofondatore di Xbox Era, Nick Baker, ha rivelato che si tratta della stessa data che gli è stata comunicata. La sua fonte ha detto di aver sentito che lo showcase è "apparentemente" programmato per l'8 settembre.

"Tre persone diverse mi hanno detto 8 settembre a distanza di circa 20 minuti l'una dall'altra. So che le date vengono cambiate all'ultimo secondo, ma sembra che vogliano fare uno show prima di Disney". L'ultima parte si riferisce al Disney and Marvel Games Showcase al D23 Expo 2022 del 9 settembre, che fornirà un'anteprima del prossimo gioco Marvel di Skydance New Media.

Ci sarà un PlayStation showcase a settembre, precisamente l’otto settembre, dove verranno mostrati molti giochi di prime parti e alcuni ritorni in grande stile. Preparatevi, è solo l’inizio.#playstationshowcase #ps5 — news videogames (@News0Videogames) August 19, 2022

I don’t know 100% it’s true. But that’s the date I just got told too. pic.twitter.com/cxHREcAdsT — Nick  (@Shpeshal_Nick) August 22, 2022

Per quanto riguarda il PlayStation Showcase, ancora non ci sono conferme. Anche Baker non è sicuro al 100% che l'evento si terrà l'8 settembre. Ma con PlayStation VR2 in arrivo l'anno prossimo e God of War Ragnarok in uscita a novembre, settembre sembra un buon momento per presentarli entrambi.

Fonte: Gamingbolt.