Marvel e Disney annunciano il loro primo evento dedicato ai videogiochi! Ecco la data e i primi dettagli

Il mese prossimo debutterà il primo Disney and Marvel Games Showcase, con annunci di videogiochi nuovi di zecca da Star Wars, Pixar, Marvel e altri.

Lo show digitale debutterà durante il D23 Expo il 9 settembre e ha già promesso ulteriori aggiornamenti su Marvel's Midnight Suns, il gioco Marvel di Amy Hennig di Skydance New Media, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Disney Dreamlight Valley.

Marvel Games, Lucasfilm Games e 20th Century Games saranno tutti presenti in qualche misura durante lo showcase, portando "rivelazioni, annunci e trailer di giochi nuovi e in arrivo", secondo quanto dichiarato da Disney.

Il Disney and Marvel Games Showcase sarà trasmesso online, il che significa che anche chi non è presente al D23 Expo potrà seguirlo. Sarà disponibile sui canali YouTube e social media dell'esposizione, oltre che sui canali principali di Disney e Marvel, alle 22 italiane.

Dato che questa è il primo evento dedicato ai videogiochi di Disney e Marvel, non è chiaro quale sia il calibro degli annunci che verranno fatti durante lo show, ma ci sono molti giochi Marvel e Star Wars in sviluppo tra cui scegliere.

Spider-Man 2 di Insomniac Games è stato annunciato lo scorso settembre e da allora se ne è parlato relativamente poco, nonostante l'anno di uscita previsto sia il 2023. Anche un gioco di Wolverine è in fase di sviluppo presso Insomniac, mentre un gioco di carte chiamato Marvel Snap è attualmente in beta e in attesa di un annuncio ufficiale della data di uscita.

Per quanto riguarda Star Wars, sappiamo che Star Wars: Hunters, il gioco multiplayer in stile Overwatch di Zynga, è stato recentemente rinviato al 2023. Star Wars Jedi: Survivor, sequel di Fallen Order, è stato annunciato a maggio con un teaser trailer, quindi lo sviluppatore Respawn potrebbe mostrare qualcosa di più durante questo showcase.

Anche Amy Hennig sta lavorando a un gioco di Star Wars, mentre altri, tra cui un gioco open world di Ubisoft, uno sparatutto in prima persona di Respawn, un remake di Knights of the Old Republic e Star Wars Eclipse - un gioco incentrato sulla storia con percorsi ramificati - sono tutti in fase di sviluppo.

