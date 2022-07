PlayStation Stars avrà dei collezionabili che 'non saranno assolutamente  NFT'

Dopo il rinnovamento di PlayStation Plus con i suoi tre nuovi livelli – Essential, Extra e Premium – Sony ha recentemente annunciato un nuovo programma fedeltà chiamato PlayStation Stars. Questo programma implica il completamento di diverse campagne, come guadagnare trofei specifici o giocare a un gioco ogni mese, per guadagnare punti fedeltà. È attualmente in fase di test e sarà disponibile gratuitamente entro la fine dell'anno.

Oltre a riscattare punti fedeltà per fondi PSN e articoli specifici sul PlayStation Store, Sony ha anche rivelato la presenza di "oggetti da collezione digitali" che potranno essere guadagnati. Sono stati descritti come "rappresentazioni digitali di cose che piacciono ai fan di PlayStation, comprese figurine di personaggi amati e iconici di giochi e altre forme di intrattenimento, nonché dispositivi cari che attingono alla storia dell'innovazione di Sony".

Naturalmente, si potrebbe facilmente presumere che questi siano equivalenti a token non fungibili o NFT, che hanno generato una discreta quantità di polemiche negli ultimi mesi. Parlando con il Washington Post, Grace Chen, Vicepresidente, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise, ha affermato che questi "non saranno assolutamente NFT".

“Non sono sicuramente NFT. Assolutamente no. Non si possono scambiare o vendere. Non sta sfruttando alcuna tecnologia blockchain e sicuramente non sono NFT". Ad ogni modo, PlayStation ha promesso maggiori informazioni nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: GamesRadar