PlayStation VR 2 avrà un cavo unico e per un insider sarà sostituibile

PlayStation VR 2 migliorerà l'attuale headset per la realtà virtuale di Sony sotto diversi aspetti, dai controller alle specifiche tecniche.

Un'altra area in cui sembra si stiano facendo passi da gigante è la facilità d'uso. A differenza di PSVR originale, PSVR2 avrà un solo cavo che collegherà l'headset a PS5 e sembra anche che questo cavo sarà sostituibile.

PSVR Without Parole è un canale YouTube che ha condiviso diverse notizie relative a PSVR e in passato ha fatto trapelare con precisione molti dettagli sul dispositivo. In un recente video, l'insider ha affermato che l'unico cavo di PSVR2 sarà sostituibile, con una porta proprietaria per l'headset e una porta USB-C per la console.

Probabilmente, sarebbe stato molto più comodo avere USB-C su entrambe le estremità del cavo, ma la possibilità di sostituirlo potrebbe rivelarsi un'opzione gradita.

Negli ultimi giorni ci sono state altre fughe di notizie su PSVR2, come la prima immagine dal vivo dell'headset emersa online. Nel frattempo, di recente è stato anche confermato che PSVR2 - che dovrebbe uscire all'inizio del 2023 - utilizzerà la tecnologia di tracciamento oculare Tobii.

Fonte: Gamingbolt.