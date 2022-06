PlayStation VR2 si mostra nella prima immagine dal vivo

La prima immagine di un headset PlayStation VR2 al di fuori di un contesto promozionale è stata condivisa da uno sviluppatore indipendente in un tweet ora rimosso.

Lo studio Bit Planet Games, con sede ad Austin, in Texas e nelle Filippine, ha condiviso l'immagine sui social media ieri, insieme al messaggio "Indovinate cosa sta arrivando su PSVR2?".

Alla domanda di un follower se lo sviluppatore stesse violando l'NDA condividendo l'immagine, il team ha risposto: "Se avessimo pubblicato questa foto 6 mesi fa avresti ragione".

Durante il keynote al CES 2022 di Sony a gennaio, l'azienda ha condiviso per la prima volta le specifiche tecniche ufficiali dell'headset PlayStation VR2 e ha anche confermato il nome del suo controller VR: PlayStation VR2 Sense controller.

Ha inoltre annunciato il primo gioco per PSVR2: Horizon Call of the Mountain di Guerrilla e Firesprite.

SIE ha anche confermato che il nuovo headset supporterà il Foveated rendering, una tecnica di rendering che utilizza un eye tracker per migliorare essenzialmente la qualità grafica del software VR, riducendo la qualità dell'immagine nella visione periferica dell'utente.

Sony ha dichiarato il mese scorso che avrà più di 20 giochi pronti per il lancio di PlayStation VR 2.

