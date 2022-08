PlayStation VR2 arriverà all'inizio del 2023

PSVR 2, l'headset VR di nuova generazione di PlayStation, arriverà all'inizio del 2023.

Secondo quanto riportato da diversi account social media PlayStation su Twitter e Instagram, l'headset PlayStation VR di nuova generazione ha fissato una finestra di lancio nei primi mesi del prossimo anno.

La finestra è stata confermata dall'account Instagram ufficiale di PlayStation e da numerosi account Twitter regionali di PlayStation in Francia e Brasile.

PSVR 2 è il prossimo headset per la realtà virtuale di Sony. Secondo Sony, PSVR 2 sarà dotato di un display OLED con 2000x2040 pixel per occhio e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Utilizzerà la tecnologia Eye Tracking e avrà un campo visivo di 110 gradi.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sony ha anche annunciato che PSVR 2 avrà oltre 20 giochi al lancio. L'azienda sta inoltre sviluppando giochi VR esclusivi per l'headset, tra cui Horizon: Call of the Mountain, basato sulla famosa serie Horizon.

Sebbene le specifiche di PSVR 2 possano competere con quelle di Oculus Quest 2 e di Index di Valve, si tratta comunque di un headset cablato e richiede una PlayStation 5 per funzionare. Questi fattori potrebbero diventare un ostacolo rispetto alle cuffie wireless Meta, che però hanno ricevuto un aumento di prezzo quest'anno.

Fonte: IGN.