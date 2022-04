'PlayStation e Xbox non sono in competizione per le acquisizioni'

La rivalità tra le console è sempre qualcosa di cui si discute tra i giocatori, diventando motivo di molte "guerre". Tuttavia, i produttori delle piattaforme potrebbero non avere la stessa visione dei giocatori. Durante una recente intervista, Jack Tretton, che in passato è stato CEO di Sony, ha recentemente parlato di acquisizioni, soffermandosi su quella di Microsoft con Activision Blizzard e Sony con Bungie.

Secondo Tretton, in passato, quando faceva ancora parte di Sony, l'obiettivo era sempre quello di superare il rivale, indipendentemente dalla forma. Tuttavia, crede che ora le cose siano cambiate e che non c'è più quella corsa alla rivalità.

"Penso che all'epoca, quando ero in Sony stavamo cercando di stabilire il marchio PlayStation e quando uscì Xbox stavamo cercando di competere con un'azienda formidabile come Microsoft. Si trattava di 'vincere a spese della concorrenza, contrattaccare quello che stanno facendo, bloccare quello che stanno facendo', ma penso che il business sia cresciuto così tanto ora che non è più così".

Per lui, l'industria non funziona più come una competizione tra i tre produttori di console, ma ognuno offre una proposta diversa. Ecco perché Tretton non crede che Microsoft renderà Call of Duty un'esclusiva per Xbox, cosa che avrebbe fatto se avesse acquisito Activision Blizzard 10 anni fa.

"La concorrenza nel settore dei videogiochi non è più Nintendo contro Sony contro Xbox. Sono i videogiochi come forma di intrattenimento rispetto a guardare la TV, andare a concerti o qualsiasi altra forma di intrattenimento. Quindi l'industria dei giochi è in competizione per il tempo e l'attenzione delle persone, e più grandi esperienze di intrattenimento ci sono, più opzioni le persone nell'industria dei videogiochi e le persone che amano giocare ai videogiochi dovranno scegliere" ha dichiarato.

Fonte: GameInformer