Project Galileo: Novità e Trama dal Souls italiano

Project Galileo è un interessantissimo progetto tutto italiano ispirato esplicitamente ai Souls che tutti abbiamo amato. Jyamma Games oggi ha rivelato nuovi dettagli sul promettete Soulslike in un nuovo video.

Nel filmato ci vengono mostrate non solo immagini inedite, ma anche primi dettagli di trama come il nome del continente dove le vicende prendono vita, Enotria, e qual è l’essenza del Canovaccio, una misteriosa forza utilizzata da un gruppo di persone per prendere il controllo di tutto il mondo.

Enotria è descritto come un vasto mondo formato da regni variegati ma di dimensioni ridotte che durante i secoli hanno sviluppato una propria cultura, commerciando e combattendo fra loro. Il Canovaccio cambia le carte in tavolta, facendo cadere Enotria vittima di un incantesimo che la fa diventare degradata e stagnante, trasformandosi in un guscio vuoto.

"Lo abbiamo detto fin da subito" ha dichiarato Giacomo Greco, CEO e fondatore di Jyamma Games "l’intento di tutto il team di Jyamma Games è stato quello di ricercare, studiare e inserire nel videogioco il vasto folklore italiano fatto di usi e costumi, di leggende e racconti popolari, che variano da regione a regione ma anche da una zona all’altra all’interno dei medesimi confini regionali e che, secondo noi, è sottorappresentato. Abbiamo scoperto storie affascinanti che sembravano nate appositamente per Project Galileo".

Il nome Enotria in particolare richiama una antica regione del sud italia che comprendeva una parte di Campania, Calabria e Basilicata. Sicuramente un tocco di classe per un titolo che promette davvero tanto. Per il Canovaccio invece bisogna ripensare alla commedia dell'arte e ai suoi comici che usavano questo testo che riportava solo trama e intrecci e improvvisavano sopra i testi delle storie che raccontavano ad ogni esibizione.