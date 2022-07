PS5 è la console che ha generato più ricavi a giugno in USA

Come sempre arrivano i dati sulle vendite mensili negli USA e NPD Group ha ora snocciolato alcuni interessanti dettagli. Dopo essersi focalizzato su Elden Ring che ha registrato un vero successo negli USA arrivando anche tra i primi dieci giochi più venduti di sempre, il gruppo ha condiviso i dati di vendita di PlayStation 5.

Ebbene, PS5 ha guidato la maggior parte delle spese in termini di dollari, mentre Switch è stata la console più venduta per giugno 2022 per unità vendute. PS5 sta prendendo piede, poiché ha visto una crescita percentuale a due cifre per le vendite in dollari nel giugno 2022 rispetto a giugno 2021, secondo i dati NPD. Tuttavia, la spesa totale per le console per giugno 2022 è scesa dell'8% anno su anno a 371 milioni di dollari.

In termini di accessori, il controller nero DualSense di PS5 è stato l'accessorio più venduto di giugno 2022. La spesa totale per gli accessori è scesa del 15% anno su anno a 176 milioni di dollari nel giugno 2022.

US NPD HW - PlayStation 5 generated the highest dollar sales amongst video game hardware platforms in both June and the first half of calendar 2022, while Switch led both time periods in unit sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 15, 2022

La crisi dei semiconduttori dovrebbe rallentare ulteriormente quest'anno, per poi stabilizzarsi nel 2023, almeno secondo quanto riportato dalle società produttrici.