PS5 e PC: spunta in rete un documento con diversi giochi PlayStation non ancora annunciati

Nelle ultime ore, su ResetEra è comparsa una lista con diversi giochi PlayStation per PS5 e PC non ancora annunciati.

L'elenco che sta circolando online include vari titoli, con alcuni già noti come Horizon 2 (Forbidden West). Sempre per quanto riguarda Horizon, la lista menziona il DLC senza nome e la presunta remaster del primo capitolo.

Viene citata anche la versione PC di Horizon 2 e il titolo online che, stando a quanto emerso, sarebbe in sviluppo per PS5 e PC presso Guerrilla Games. "Horizon VR", invece, è tra i già noti e sarebbe Call of the Mountain di Firesprite.

Possiamo poi vedere Sackboy di Sumo Digital per PC e altri giochi noti come Destruction All Stars, Rise of the Ronin per PS5 e Returnal ma in versione PC (non ancora confermata).

Heartbreak di Firesprite, Carbon di Sumo Digital, Redstar di Lucid Games, Ocean di Kojima Production, Bates di Ballistic Moon e Camden di London Studio rappresentano quelle che dovrebbero essere le vere novità in arrivo.

Heartbreak potrebbe essere l'horror di Firesprite di cui si parla da un po', mentre Ocean di Kojima Production potrebbe essere Death Stranding 2 e sarebbe il nome in codice del progetto, come riportato dall'insider Dusk Golem.

Redstar di Lucid Games, definito come un gioco di guida di combattimento, potrebbe riferirsi al remake di Twisted Metal.

Bates di Ballistic Moon, team formato da ex-Supermassive Games, dovrebbe essere un'esclusiva PS5 che sarà pubblicata da Sony Interactive Entertainment.

Camden sembra essere il progetto online per PS5 già avvistato in alcuni annunci di lavoro. Carbon, infine, dovrebbe essere un nuovo shooter PvP online.

To add - I personally can't confirm it's authenticity. But it seems like multiple outlets have. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 3, 2022

Naturalmente, non possiamo confermare quanto emerso ed è probabile che questo documento sia stato creato mettendo insieme tutti i rumor e gli annunci di lavoro dei vari studi.

Come potete vedere poco sopra, il noto insider Tom Henderson ha commentato quanto emerso e ha detto che questa dovrebbe essere la lista che è arrivata a vari siti specializzati che hanno confermato, attraverso altre fonti, le informazioni sul remaster/remake di Horizon Zero Dawn.

