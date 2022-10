Horizon Zero Dawn Remake o Remaster sarebbe in sviluppo per PS5 insieme a un gioco multiplayer

Dopo il remake di The Last of Us, sembra che PlayStation non abbia ancora finito, dato che una fonte vicina all'azienda, rimasta anonima, ha rivelato che un remake/remaster di Horizon Zero Dawn sarebbe in sviluppo per PS5.

La fonte in questione non ha precisato se si tratti o meno di un remake "costruito da zero", ma avrebbe detto che il remake presenterà un sistema di illuminazione migliorato (occlusione ambientale e simili), texture revisionate e animazioni migliori, con nuovi modelli di personaggi che corrispondono a quelli presenti nel sequel, Horizon Forbidden West.

Come riportato da Mp1st, questo titolo si concentrerà molto sull'introduzione delle opzioni di accessibilità introdotte dal sequel. Saranno disponibili anche diverse modalità grafiche. Per quanto riguarda le modifiche al gameplay, ci sarebbero alcuni piccoli miglioramenti. Non è stato confermato se vedremo o meno cavalcature volanti o un aliante, anche se sembra improbabile vista la loro importanza nel sequel.

Sebbene Horizon Zero Dawn abbia ricevuto una patch per le prestazioni che ha permesso su PS5 di girare a 60fps sbloccati ma stabili con una risoluzione checkerboarding a 2160p, il titolo non ha ancora ricevuto un porting nativo per PS5 che sfrutti l'hardware e le funzionalità DualSense.

Tuttavia, è stato lanciato un porting per PC, che ha introdotto alcuni miglioramenti specifici come la draw distance, un frame rate più elevato, il supporto widescreen e altro ancora. Nonostante questi miglioramenti, la versione per PC è ancora solo un porting dell'originale, il che significa che graficamente texture e i modelli dei personaggi sono rimasti per lo più gli stessi.

Inoltre, sembra che il remake/remaster di Horizon Zero Dawn si avvicinerà a Forbidden West, ma non è dato sapere se sarà all'altezza di The Last of Us Part 1 Remake.

A quanto pare, il Remake/Remaster di Zero Dawn non è l'unico progetto legato a Horizon in sviluppo, in quanto altre fonti (che hanno collaborato con la fonte originale) sostengono che un team di PlayStation (presumibilmente Guerrilla Games) sta attualmente sviluppando un gioco multiplayer online di Horizon sia per PS5 che per PC.

Due fonti hanno verificato che il progetto è effettivamente reale, mentre una terza ha fornito alcuni dettagli sul fatto che potrebbe essere caratterizzato da una forma di co-op. Si dice che la personalizzazione sia incentrata sulle diverse tribù presenti nel franchise, ma non sono emersi dettagli sulla presenza o meno di una forma di co-op o di PvP.

Il noto leaker Dusk Golem ha accennato un mese fa che un gioco Sony dell'era PS4 sta per essere lanciato su PS5 e l'annuncio non sarebbe lontano. Si tratterà proprio di Horizon Zero Dawn Remake o Remaster per PS5?

