PS5 batte tutti ad aprile in UK. Lo scorso mese è stato il migliore del 2022 per la console di Sony

Nella giornata di ieri, Sony ha condiviso gli ultimi risultati finanziari e abbiamo scoperto che PS5 ha distribuito 19,3 milioni di unità in tutto il mondo al 31 marzo 2022.

Ora, grazie a Christopher Dring di GamesIndustry.biz, apprendiamo un altro dato interessante che riguarda le vendite della console nel Regno Unito.

Stando a quanto condiviso dal giornalista, PS5 è stata la console più venduta ad aprile 2022 in UK e lo scorso mese è stato il migliore del 2022 per la macchina di Sony.

Nel mese di marzo Xbox Series X/S sono state le più vendute, ma questo risultato è stato causato in parte dalle poche scorte di PS5 disponibili.

"PS5 ha avuto il suo miglior mese dell'anno nel Regno Unito ad aprile ed è stata la piattaforma numero 1 davanti a Switch", scrive su Twitter Christopher Dring.

"Finalmente sono arrivate delle nuove scorte".

PS5 had its best month of the year in the UK last month, and was the No.1 platform ahead of Switch. Finally some stock arrived. Lego Star Wars broke records, as we already reported. Otherwise a quiet month