PlayStation Plus abbonati in calo? Sony non è preoccupata e ha 'grandi aspettative' per il futuro

Sony ha affermato di non essere preoccupata per il recente calo degli abbonati a PlayStation Plus e ha detto di avere "grandi aspettative" per il suo imminente rinnovamento previsto per l'estate.

Negli ultimi risultati finanziari dell'azienda, Sony ha registrato un totale di abbonati PS Plus di 47,4 milioni a marzo 2022, in calo di 0,6 milioni rispetto al trimestre precedente (dicembre 2021) e di 0,2 milioni su base annua.

Questo indica che per la seconda volta in otto anni il numero di abbonati PlayStation Plus è diminuito tra i trimestri.

Sony ha anche registrato un leggero calo degli utenti attivi mensili a marzo 2022 a 106 milioni, in calo di 5 milioni rispetto al trimestre precedente e di 3 milioni su base annua.

La società ha commentato il numero di abbonati PS Plus parlando anche dei piani dell'azienda per l'imminente rinnovamento del servizio di abbonamento.

"Lascia che ti dia la tendenza generale", ha risposto il CFO Hikori Totoki. “Il tempo totale di gioco è molto importante. Anno su anno, c'è stato un calo, ma la domanda non è stata così forte tra gennaio e febbraio nel 2021 rispetto all'[anno precedente]".

"Si tratta di una diminuzione dell'8% rispetto a gennaio e febbraio 2022. Rispetto alla fine di marzo 2020, c'è una diminuzione di 5,9 milioni [utenti]".

Totoki ha affermato che, nonostante il calo degli utenti attivi dall'inizio della pandemia, la tendenza generale è stata positiva.

"La domanda mentre si rimaneva a casa era un fattore temporaneo, ma dopo che si è attenuata, mi sembra che gli alti livelli di coinvolgimento siano stati mantenuti", ha aggiunto il dirigente.

“Quindi, a medio termine, non vedo molta preoccupazione per PS Plus. Sono sicuro che l'alto livello di coinvolgimento continuerà".

Il CFO ha suggerito di aspettarsi che l'imminente rinnovamento del servizio in abbonamento, che verrà lanciato a partire da questa estate, avrà un impatto positivo sugli utenti.

"Inizieremo il rinnovamento [di PS Plus] da giugno in poi in modo graduale e vorremmo che crescesse stabilmente e fosse supportato dagli utenti", ha affermato. “Vorrei che i giocatori avessero grandi aspettative come le ho io.”

Sony ha recentemente annunciato che il nuovo PS Plus verrà lanciato in tre livelli: Essential, Extra e Premium.

PS Plus Premium includerà una libreria di oltre 700 giochi, inclusi 400 titoli scaricabili per PS4 e PS5, giochi per PS3 disponibili tramite cloud streaming e un catalogo di giochi classici disponibili sia in streaming che in download delle generazioni precedenti di PlayStation, PS2 e PSP.

Fonte: VGC.