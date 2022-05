PS5 Pro e le nuove Xbox Series X/S sono necessarie? Digital Foundry dice la sua

TCL ha scatenato una tempesta pochi giorni fa, dato che è stato condiviso un dettaglio particolare: secondo quanto dichiarato, PS5 Pro e le nuove Xbox Series X/S potrebbero vedere già la luce tra il 2023 e il 2024. Ora, gli specialisti di Digital Foundry hanno deciso di affrontare l'argomento e hanno risposto alla domanda: il settore ha davvero bisogno di nuove console?

Alex Battaglia ha sottolineato durante il suo intervento che il mercato non è ancora proprio saturo di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, quindi in realtà non ci sarebbe bisogno di nuovi dispositivi. Le console stanno ancora vendendo davvero bene e Sony e Microsoft non possono lamentarsi a questo punto.

Richard Leadbetter ha sottolineato che Xbox One X è stata creata perché l'industria stava passando al 4K e Microsoft ha dovuto fare una mossa perché il Xbox One era debole sin dalla sua prima console. In quel periodo infatti i display 4K stavano guadagnando popolarità, cosa che attualmente non è il caso dei display in 8K. Pertanto, pubblicare una console mid-gen a quei tempi aveva senso, al contrario di oggi, secondo Leadbetter.

Per adesso le console next-gen non sono ancora "sbocciate". Gran parte dei giochi che vengono sviluppati sono ancora per PlayStation 4, per cui parlare di PS5 Pro o nuove Xbox Series X/S adesso è un po' presto per il team. E voi? Siete d'accordo con quanto detto da Digital Foundry? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Digital Foundry