PS5: Sony in Giappone prepara un nuovo modello insieme all'aumento di prezzo

Dal Giappone alcuni utenti hanno notato che diversi negozi in questo paese stanno già offrendo PlayStation 5 numerata 1200, prevista per il 15 settembre. Apparentemente Sony sta preparando un'altra revisione del dispositivo.

Il precedente modello, nominato CFI-1100, aveva ridotto il sistema di raffreddamento integrato e diversi bulloni, riducendo il peso. Al momento non è chiaro cosa cambierà questa volta, ma i fan hanno ipotizzato che potrebbe esserci un passaggio al chip FinFET a 6 nm di AMD anziché a 7 nm come è ora.

Sarebbe una modifica abbastanza significativa, poiché il passaggio alle nuove APU dovrebbe giovare, tra l'altro, alla disponibilità del dispositivo. Tuttavia, resta una questione aperta se il recente aumento del prezzo di PlayStation 5 sia legato alla revisione opure no. Sony ha fornito la spiegazione dell'inflazione quando ha deciso di aumentare il prezzo della console, il che potrebbe far parte della risposta. E' interessante notare che la variazione di prezzo in Giappone viene introdotta il 15 settembre, quindi lo stesso giorno in cui la PS5 nella revisione CFI-1200 arriverà nei negozi.

Non è finita qui perché c'è anche un'altra revisione, questa volta delle due console, legata questa volta al peso. PS5 con lettore del disco potrebbe pesare 600 grammi in meno della console originale, mentre PS5 Digital potrebbe subire una diminuzione di peso di circa 300 grammi.

Fonte: ResetEra