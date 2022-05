PS5 punta a superare le vendite di PS4 entro il terzo anno

PS4 è stata un successo ma, secondo le previsioni di Sony, la nuova PS5 supererà le vendite della popolare console nel suo terzo anno di vita.

La domanda per PS5 è ancora molto alta ma, a causa dei problemi di scorte, non può essere completamente soddisfatta. Tuttavia, la situazione dovrebbe migliorare tra qualche anno e questo porterà a una maggiore diffusione della console.

Nel secondo anno del ciclo vitale di PS5, le vendite della console sono molto simili a quelle di PS4. Sony prevede che un vero e proprio sorpasso avverrà nel periodo compreso tra aprile 2023 e marzo 2024.

In questo periodo, PS5 dovrebbe superare quota 20 milioni di console vendute, un traguardo che PS4 non ha raggiunto, facendo riferimento allo stesso lasso di tempo.

Supply has been a key concern for PS5 since launch.



Current projection has PS5 at 18m+ for April 2022 - March 2023 (vs 17.7m for PS4 aligned).



Seems April 2023 to March 2024 will be the key year where Sony ships >20m and surpasses PS4 launch aligned pic.twitter.com/4mU1Et90H0