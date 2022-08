PS5 in vendita da Amazon su invito anche in Italia!

Per impedire ai bot e ai bagarini di accaparrarsi tutte le scorte messe sul mercato, Amazon sta adottando un sistema di invito per le prossime vendite di PS5 e Xbox Series X/S. Anche se le console next-gen sono arrivate praticamente quasi da due anni, la produzione non è rientrata a pieno regime. Conseguentemente le unità immesse sul mercato faticano a soddisfare l'enorme domanda.

Inizialmente la proposta aveva interessato esclusivamente gli USA, ma ora ci sono buone notizie anche per quanto riguarda l'Italia. Il sistema su invito è infatti disponibile anche nel nostro paese.

Cosa significa "su invito"? Anziché il pulsante "Acquista" troverete la dicitura "Richiedi Invito". Bisogna sottolineare che per ora non ci sono costi per i clienti e non è richiesta alcuna iscrizione, nemmeno ad Amazon Prime.

L'invito inviato via e-mail è valido solo per 72 ore, quindi bisogna agire in fretta se si vuole acquistare una console next-gen. Inoltre, Amazon ha avvertito che non sarà in grado di soddisfare tutte le richieste, quindi la registrazione per gli inviti non garantisce al 100% la possibilità di ottenere una console. Per adesso, come potete vedere, l'invito è richiesto per PS5 in bundle con Horizon Forbidden West, ma è probabile che verrà esteso anche ad Xbox Series X/S.