Raven Software: Phil Spencer afferma che Microsoft riconoscerà il sindacato dei tester QA

In un incontro con i dipendenti di Xbox Game Studios, il boss di Xbox Phil Spencer ha dichiarato che il sindacato dei tester QA recentemente formatosi presso Raven Software sarà riconosciuto dall'azienda. Secondo Kotaku, Spencer ha dichiarato: "sosteniamo assolutamente il diritto dei dipendenti di organizzarsi e formare sindacati".

La dichiarazione arriva alla luce dell'imminente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, nonché del fatto che il team QA di Raven Software ha recentemente votato per la formazione di un sindacato, il che lo rende essenzialmente il primo sindacato in assoluto presso un importante studio di videogiochi.

"Una volta concluso l'accordo, sosterremo assolutamente l'organizzazione dei dipendenti", ha dichiarato Spencer. "Pensiamo che sia un diritto dei dipendenti e che possa far parte di un rapporto tra un'azienda e le persone che vi lavorano".

Vale la pena notare che, secondo la legge sul lavoro degli Stati Uniti, le aziende devono riconoscere gli sforzi di sindacalizzazione dei propri dipendenti. In questo caso, una volta terminate le votazioni per la sindacalizzazione - che si sono concluse nel caso del team QA di Raven Software - il mancato riconoscimento della sindacalizzazione avrebbe ripercussioni legali sia per Microsoft che per Activision Blizzard.

Fonte: Gamingbolt.