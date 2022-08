Ravenbound: il roguelite di Avalanche Studios annunciato con un primo trailer

Systemic Reaction, uno studio del gruppo Avalanche Studios noto per Generation Zero e Second Extinction, ha annunciato il suo prossimo gioco: Ravenbound. Trapelato a giugno grazie all'insider Tom Henderson, si tratta di un titolo open-world rogue-lite basato sul folklore scandinavo. I giocatori possono esplorare il mondo di gioco a piedi o prendere le sembianze di un corvo e volare nei cieli.

Oltre a elementi casuali e permadeath, ci sono anche meccaniche deck-building e combattimenti veloci in mischia. Parlando con IGN, il lead game designer Simon Laserna ha dichiarato: "È davvero emozionante entrare in un nuovo genere per Systemic Reaction. È stata una sfida divertente combinare la nostra eredità open-world con le meccaniche rogue-lite e i mostri dei boschi svedesi!".

Ravenbound è in sviluppo per PC e in arrivo su Steam. Non sono state annunciate altre piattaforme e una data di uscita. Anche se non è stato confermato ufficialmente, il report di Henderson indica che i giocatori potranno scegliere uno dei tre "Vessels" quando inizieranno una nuova avventura. Ognuno di essi avrà abilità e armi diverse e i giocatori potranno saccheggiare gli accampamenti nemici per ottenere monete e acquisire nuove carte.

Sembra anche che ci sia una struttura stagionale con nuove missioni e nemici in arrivo ogni mese.

Fonte: Gamingbolt.