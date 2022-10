Razer Edge è ufficiale! Ecco i dettagli tra trailer, specifiche e prezzo

Sulla scia di Logitech G Cloud, Razer ha presentato il suo Razer Edge 5G al Mobile World Congress, un dispositivo portatile costruito da zero per il gaming nativo con Android e con la possibilità di giocare in streaming tramite Xbox Cloud, NVIDIA GeForce Now o Steam Link come opzione secondaria.

Razer aveva già annunciato questo progetto quando Snapdragon aveva rivelato il suo nuovo chipset da gaming. Si tratta del primo palmare Android dedicato a sfoggiare Snapdragon G3X Gen 1 Gaming Platform, una derivazione del processore mobile di Qualcomm ottimizzato per i giochi.

Che si tratti di giochi come League of Legends Wild Rift, Genshin Impact o Call of Duty Mobile, Razer Edge 5G potrebbe diventare l'esperienza di gioco portatile Android definitiva, ulteriormente supportata da servizi come Xbox Game Pass per gli scenari in cui è possibile giocare in cloud.

L'annuncio segue quello del G Cloud di Logitech, progettato interamente per il cloud gaming. Anche se il G Cloud dovrebbe essere in grado di alimentare localmente alcuni giochi Android, il chipset non è probabilmente abbastanza potente da offrire ciò che Razer sta facendo con Snapdragon G3X. Il vero confronto, in definitiva, si riduce al prezzo. Logitech G Cloud ha già suscitato polemiche con il suo dispositivo, che si orienta interamente su scenari di nicchia per il cloud gaming, nonostante il prezzo sia paragonabile a quello di dispositivi come Xbox Series S, Steam Deck o Nintendo Switch, tutti in grado di eseguire giochi in modo nativo.

Razer Edge promette di essere un'opzione di gioco nativa per Android, con prezzi a partire da 399,99 dollari. In un mondo in cui i giochi per dispositivi mobile stanno crescendo di qualità, potrebbe essere il dispositivo giusto al momento giusto. Razer ha annunciato il prodotto in modo completo alla RazerCon del 15 ottobre e ora abbiamo un resoconto completo delle sue capacità e caratteristiche.

OS - Android 12

CPU - Snapdragon G3X Gen 1 Gaming Platform 3.0GHz 8-core Qualcomm Kryo CPU

GPU - Qualcomm Adreno GPU

RAM - 8GB LPDDR5

Storage 128GB

Display 6.8 pollici, touch, 2400x1080, AMOLED, 144Hz

Audio - speakers a doppia via con Verizon Adaptive Sound, 2 microfoni digitali

Wireless - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Sub 6, mmWave Verizon 5G

Batteria - 5000mAh

Dimensioni - 259.7 x 84.5 x 10.83 mm

Peso - 263.8g, 400.8g with controller

Colore - Nero

Razer ha presentato il suo ultimo palmare come un vero e proprio compagno di gioco mobile, con specifiche in grado di far girare tutti i titoli più recenti e di sfruttare la crescente lista di esperienze di cloud gaming. Il tutto si basa sulla piattaforma di gioco Snapdragon G3X Gen 1, progettata esplicitamente per il gioco mobile, posizionando il dispositivo come una console portatile Android di alto livello.

Razer Edge adotta un design a due pezzi, con un tablet indipendente, separato dai controlli in stile Joy-Con di Switch. Ogni Razer Edge viene fornito con un Razer Kishi V2 Pro, una versione rivista del gamepad mobile progettato per funzionare come controller nativo del dispositivo. Kishi V2 Pro si basa sull'attuale Kishi con l'aptica Razer HyperSense e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Mentre aziende come Logitech hanno annunciato palmari Android dotati di cloud, Razer Edge si avvicina di più a Steam Deck, con un hardware che esegue tutti i giochi in locale. Tuttavia, l'aggiunta della capacità 5G offre la flessibilità necessaria per lo streaming o per le esperienze multiplayer in movimento.

Razer ha dichiarato che prevede di lanciare Razer Edge nel gennaio 2023, con un modello 5G e uno Wi-Fi separato. Sia il Razer Edge Wi-Fi che il 5G saranno un'esclusiva degli Stati Uniti, con la partnership con Verizon che lega il modello 5G esclusivamente all'operatore. Razer Edge Wi-Fi parte da 399,99 dollari, mentre il prezzo del Razer Edge 5G è ancora da confermare.

Mentre i modelli Razer Edge 5G saranno disponibili tramite Verizon, il modello Wi-Fi sarà offerto tramite il sito web Razer e alcuni negozi Razer.

Razer ha dichiarato che intende mostrare ulteriori dettagli di Edge al CES 2023, previsto per il prossimo gennaio, dove ci aspettiamo di saperne di più su una data di uscita definitiva e su cosa aspettarci al lancio.

Fonte: Windowscentral.