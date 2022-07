Return to Monkey Island e poi Maniac Mansion Remaster? Ron Gilbert lancia l'indizio

Lo sviluppatore Ron Gilbert sembra decisamente occupato quest'anno. Il creatore di Monkey Island sta lavorando all'atteso Return to Monkey Island. Sebbene il gioco non sia ancora uscito, sembra che Gilbert stia già guardando al suo prossimo progetto. Un recente tweet sembra indicare Maniac Mansion come il prossimo gioco sulla lista di Gilbert.

Un recente Nintendo Direct Mini ha puntato i riflettori su Return to Monkey Island con la pubblicazione di un nuovo gameplay trailer. Tuttavia, l'attenzione di Gilbert sembra essere rivolta altrove. Lo sviluppatore di giochi ha inaugurato il mese di luglio con un entusiasmante tweet che lascia intendere che un altro dei suoi titoli più amati dai fan riceverà un aggiornamento. Venerdì ha twittato: "sarebbe divertente fare un remaster di Maniac Mansion con la stessa storia e ambientazione, ma con il 50% di nuovi enigmi e magari un nuovo personaggio giocabile".

Il tweet è stato indirizzato al collega e programmatore principale di Return to Monkey Island David Fox. Anche se Fox non ha ancora risposto al tweet, sembra che Maniac Mansion possa essere in sviluppo tra i due. Per ora nulla è stato confermato in via ufficiale.

It would be fun to do a Maniac Mansion remaster that was the same story and setting but 50% new puzzles and maybe a new playable character. You in @DavidBFox? — Ron Gilbert (@grumpygamer) July 1, 2022

Per chi non conosce il titolo, Maniac Mansion è un gioco d'avventura della fine degli anni ottanta. È stato sviluppato e pubblicato da Lucasfilm Games con Gilbert come designer e Fox come programmatore principale. Segue le vicende dell'adolescente Dave Miller mentre cerca di salvare la sua ragazza da uno scienziato pazzo. Il titolo utilizza un'interfaccia punta e clicca per guidare il giocatore attraverso il mondo di gioco.

Naturalmente, Gilbert e il suo team dovranno prima lanciare Return to Monkey Island e poi si potranno concentrare su Maniac Mansion o su qualsiasi altro progetto. Sfortunatamente, tutto si sta rivelando un po' più difficile del previsto, a causa dei recenti commenti sullo stile artistico di Return to Monkey Island. In effetti, Gilbert ha dovuto smettere di condividere notizie e informazioni sul gioco perché le molestie online si sono rivelate eccessive.

Fonte: Thegamer.